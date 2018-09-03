



В Великом Новгороде прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом



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В Великом Новгороде, как и по всей России, прошла акция единства и памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Напомним, что 3 сентября вспоминают мирных людей, погибших от рук террористов, а так же сотрудников правоохранительных органов, которые отдали свои жизни, выполняя служебный долг. По традиции, акция прошла у монумента Победы в Кремле. Примечательно, что в этом году в ней приняло участие немало молодежи.

Напомним, 1 сентября 2004 года в Беслане, на праздничной школьной линейке террористы захватили в заложники детей, их родителей и учителей. Погибло более трехсот человек. Сегодня же новгородцы вспомнили и жертв событий в московском центре на Дубровке, взрывов в московском и питерском метро, терактов в Махачкале, Ставрополе, Волгограде, Хасавюрте и тех людей, которые погибли на новгородской земле при подрыве Невского экспресса в 2007 м и 2009-м годах. Участники акции почтили погибших минутой молчания. В память о невинных жертвах запустили в небо белые шары.



