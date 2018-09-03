Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Фото  Видео репортаж Видео
В Великом Новгороде, как и по всей России, прошла акция единства и памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Напомним, что 3 сентября вспоминают мирных людей, погибших от рук террористов, а так же сотрудников правоохранительных органов, которые отдали свои жизни, выполняя служебный долг. По традиции, акция прошла у монумента Победы в Кремле. Примечательно, что в этом году в ней приняло участие немало молодежи.
Напомним, 1 сентября 2004 года в Беслане, на праздничной школьной линейке террористы захватили в заложники детей, их родителей и учителей. Погибло более трехсот человек. Сегодня же новгородцы вспомнили и жертв событий в московском центре на Дубровке, взрывов в московском и питерском метро, терактов в Махачкале, Ставрополе, Волгограде, Хасавюрте и тех людей, которые погибли на новгородской земле при подрыве Невского экспресса в 2007 м и 2009-м годах. Участники акции почтили погибших минутой молчания. В память о невинных жертвах запустили в небо белые шары.

03.09.2018 18:25 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .