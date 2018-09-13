



Новгородский Кванториум провел День открытых дверей и церемонию посвящения в кванторианцы Лилия Кудряшова



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Никакой парадной формы, цветов и торжественной линейки. Новый учебный год в Кванториуме решили начать с новой традиции, посвятив новичков в кванторианцы.

Пройти интеллектуальный квест – вот это интересно! Именно то, что нужно, чтобы освоиться в стенах Кванториума. Ведь приходят сюда ребята, которые хотят делать открытия, изобретать, создавать собственные проекты – в общем, настоящие исследователи. Так что задачка на прохождение интеллектуальных тестов оказалась по плечу всем командам. А вот дальше, когда начнутся занятия, ребята разделятся по тем интересам, которые их и привели в этот современный технопарк. Одним нравится создавать с помощью IT-технологий умный дом, другим – интереснее получить электричество из биотоплива. Никита Журавлев, например, нацелен стать повелителем роботов.

Директор Кванториума очень рад, что новые ребята пришли сюда вместе с родителями, ведь они – важные участники насыщенной кванторианской жизни.

Сейчас тех счастливчиков, которые уже носят гордое звание кванторианец, почти 500 человек. Кто-то из ребят обязательно перейдет затем на углубленный уровень и дойдет в итоге до проектной деятельности. А в начале следующего года стартует новый набор, запись уже идет!



