



Доступность дополнительного образования для детей обсудили на семинаре в профильном областном министерстве



Фото Видео

Как сделать дополнительное образование доступнее для детей, обсудили на семинаре в профильном областном министерстве. Сегодня в регионе действует приоритетный проект, задача которого привлечь к допобразованию не менее 70-ти процентов ребят от пяти до 18-ти лет. Он предполагает работу сразу по десяти направлениям.

В районах области уже созданы муниципальные опорные центры дополнительного образования. На их базе стажируются преподаватели и применяются новые учебные программы. Кроме этого, существует проект «Педагогический десант», когда учителя приезжают к детям в отдаленные населенные пункты. И таким образом 26 наставников уже осуществили восемь выездов. Приобретено оборудование и для дистанционного обучения.





