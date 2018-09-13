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В Великом Новгороде прошло заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения


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Организация транспортной схемы на время реконструкции здания регионального управления внутренних дел и устройство полосы для велосипедистов на Троицкой улице стали одними из основных вопросов обсуждения городской комиссии по безопасности дорожного движения. Здание полиции, построенное ещё в 50-х годах прошлого века, сегодня находится в аварийном состоянии. Реконструкция его должна начаться в будущем году, но уже сейчас специалистам «Новгородгражданпроекта», необходимо согласовать схему движения транспорта и пешеходов.
Временных тротуаров вдоль улиц Разважа и Большой Санкт-Петербургской не будет, но для беспрепятственного движения пешеходов там предусмотрены два дополнительных перехода со светофорами. Технику и строительные материалы планируют доставлять с улицы Большой Санкт-Петербургской – между банком и ныне действующим зданием полиции. Как отметили проектировщики, условия для реконструкции здания не самые простые, поскольку пройдет она в историческом центре города. Но все меры безопасности для транспорта, пешеходов и жителей близлежащих домов будут полностью соблюдены. Предложенную схему члены комиссии по безопасности дорожного движения поддержали. Что касается велодорожки на Троицкой улице, то её планируют сделать за счет расширения действующей автомобильной дороги от монумента Победы до улицы Орловской.
Основной вопрос касался изменения маршрута движения автобуса номер семь по Троицкой улице и доставки детей к 20-й школе. Как заверил присутствующих Сергей Андреев, остановку планируют разместить не далее, чем в 500 метрах от образовательного учреждения.
13.09.2018 16:40 











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