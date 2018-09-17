



Поисковики из отряда «Находка» обнаружили в Демянском районе части бомбардировщика Пе-2 Ирина Демендеева



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Части бомбардировщика Пе-2 обнаружили в Демянском районе поисковики из отряда «Находка». На одной из деталей двигателя они смогли разобрать номер и позже установить имена членов экипажа.

Родственники одного из них приехали в минувшие выходные в Демянский район.

Трудно представить, какие чувства испытывали Владимир и Юрий Бастрыкины, когда шли к месту гибели своего деда Петра Семеновича Валежникова. То, что он погиб, в семье знали. Даже дата была известна - 9 июня 1942 года. Но подробности удалось узнать лишь благодаря поисковикам отряда «Находка». Им, в свою очередь, это место показал один из местных жителей.

Теперь уже точно известно, что в апреле 1942 года полк, базирующийся в Казани отправился на Северо-Западный фронт. 9 июня в Демянском районе Пе-2 Петра Валежникова наносил авиаудары по немцам. Самолет был сбит. Шансов выжить у экипажа не было.

Осколки обгоревшего оргстекла, металлические части обшивки - частей самолета осталось немного, видимо в этом месте раньше поисковиков побывали сборщики металлолома.

Найти останки погибших практически нереально, - сразу предупредили поисковики. Но, конечно, они попытались. И им повезло – поисковики позвонили нам уже на следующий день. Вместе с бойцами отряда «Находка» останки летчиков поднимали внуки погибшего пилота.



