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Поисковики из отряда «Находка» обнаружили в Демянском районе части бомбардировщика Пе-2
Ирина Демендеева
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Части бомбардировщика Пе-2 обнаружили в Демянском районе поисковики из отряда «Находка». На одной из деталей двигателя они смогли разобрать номер и позже установить имена членов экипажа.
Родственники одного из них приехали в минувшие выходные в Демянский район.
Трудно представить, какие чувства испытывали Владимир и Юрий Бастрыкины, когда шли к месту гибели своего деда Петра Семеновича Валежникова. То, что он погиб, в семье знали. Даже дата была известна - 9 июня 1942 года. Но подробности удалось узнать лишь благодаря поисковикам отряда «Находка». Им, в свою очередь, это место показал один из местных жителей.
Теперь уже точно известно, что в апреле 1942 года полк, базирующийся в Казани отправился на Северо-Западный фронт. 9 июня в Демянском районе Пе-2 Петра Валежникова наносил авиаудары по немцам. Самолет был сбит. Шансов выжить у экипажа не было.
Осколки обгоревшего оргстекла, металлические части обшивки - частей самолета осталось немного, видимо в этом месте раньше поисковиков побывали сборщики металлолома.
Найти останки погибших практически нереально, - сразу предупредили поисковики. Но, конечно, они попытались. И им повезло – поисковики позвонили нам уже на следующий день. Вместе с бойцами отряда «Находка» останки летчиков поднимали внуки погибшего пилота.

17.09.2018 17:40 











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