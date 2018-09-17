



Всероссийский День бега в Великом Новгороде собрал больше трех тысяч участников Оксана Шведова



Фото Видео

«Спортсменом можешь ты не быть, но поддержать страну обязан!» - Под таким девизом прошел в Великом Новгороде Всероссийский день бега. На Колмовской набережной собрались в общей сложности три тысячи человек. Многие пришли на кросс целыми семьями. Первыми на дистанции 300 метров стартовали самые маленькие спортсмены.

Шестилетняя Богдана Скачек еле удерживает в руках тяжелый кубок. В кроссе нации она участвует впервые, но в спорте уже не новичок. Девочка занимается фигурным катанием и уже знает, что нужно для победы: воля, ну и конечно немного везения.

На самый массовый забег в 1 километр пришли все - от мала до велика. Дан старт, и Колмовскую набережную захлестнула людская река. Здесь, конечно, победили профессионалы – стартовали спокойно и рванули лишь перед самым финишем.

В этом году Кросс нации стал самым массовым за все годы проведения соревнований. В рамках проекта «Будь в спорте» к традиционным забегам добавились новые дистанции - для малышей, студентов, пожилых новгородцев, и впервые - для людей с ограниченными возможностями. Общественная организация «Успех» вышла на старт в полном составе.

Победители и призеры получили памятные дипломы, медали и кубки Минспорта России и Новгородской области. Самой опытной участницей стала 83-летняя Лариса Михайловна Разживина, самой юной — Маша Большакова, которой исполнилось один год и девять месяцев.



