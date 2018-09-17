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На совещании в правительстве Новгородской области обсудили готовность к предстоящему отопительному сезону


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Готовность к предстоящему отопительному сезону жилого фонда, социальных объектов, коммунальной, энергетической инфраструктуры обсудили сегодня на совещании в правительстве Новгородской области. Как доложила собравшимся министр строительства и ЖКХ Ирина Николаева, на 15 сентября готовность жилищного фонда к зиме составляет 94 процента. Цифры на уровне прошлого года. 11 районов уже отчитались о проделанной работе. В Великом Новгороде дома готовы на 95 процентов, в Крестецком и Старорусском районах – на 98, а в Боровичах вообще только на две трети. Там на особом контроле сейчас и котельная завода силикатного кирпича.
Ирина Николаева также добавила, что есть проблемы по техническому состоянию отопительной системы в Валдайской больнице. По-прежнему беспокоят и долги потребителей за топливо. Они снизились на четверть, но общая сумма все-таки немалая – 962 миллиона рублей. Из них более 700 миллионов составляет задолженность за газ. Еще один острый вопрос касается снижения темпов капитального ремонта многоквартирных домов. Будет ли он выполнен вовремя? С такими вопросом первый вице-губернатор Сергей Сорокин обратился к исполняющему обязанности директора фонда Дмитрию Феофанову. Например, в двухстах шести домах по области должен быть закончен ремонт крыш. Но работы выполнены пока всего на 37 процентов. Проблема, как объяснил чиновник, в срыве сроков подрядчиками.
Что касается начала отопительного сезона, то, по словам Ирины Николаевой, нормативы остаются прежними. Котельные запускают при среднесуточной уличной температуре не более +8 градусов в течение пяти суток. Тем не менее, каждый муниципалитет может сделать это и раньше.
17.09.2018 18:11 











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