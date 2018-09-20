



Фермеры Шимского района встретились с представителями министерства сельского хозяйства Новгородской области Оксана Шведова



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О грантах, федеральных программах и льготных кредитах говорили на выездной встрече фермеров Шимского района с представителями министерства сельского хозяйства Новгородской области.

В зале местной администрации - потенциальные получатели грантов. Молодые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств. Эти люди выращивают картофель, держат молочные фермы, занимаются растениеводством и разводят кроликов. Господдержка для них не просто важна, а жизненно необходима. У начинающего фермера Евгения Трудолюбова амбициозные планы - построить ферму на 100 голов, закупить галштинскую породу, продуктивную и выносливую. Но пока это только в планах, которым без поддержки государства не обойтись.

Чтобы получить грант, нужен хороший бизнес-план и начальная база для развития, - отвечают Евгению областные чиновники. И признаются, что господдержку получают не все, а только самые достойные. Речь идет о больших суммах, и у государства должна быть уверенность в том, что хозяйство перспективное. Оттого и случаются отказы.

Парвиз Камолов – один из тех, кто как раз и не смог получить грант на развитие. Собрал все документы, представил бизнес-план по новому овощехранилищу и подал на комиссию. В процессе выяснилось, что у хозяйства есть долг по налогам. Как итог - автоматический отказ. В 2019 году Парвиз вновь будет пробовать получить господдержку - в хозяйстве очень нужен новый комбайн. Чиновники, посетив ферму Парвиза, обещают, что все документы проверят лично.

Проще всего получить финансовую поддержку тем, кто входит в кооператив, говорит заместитель министра сельского хозяйства Александр Дементьев. Только в прошлом году сельхозкооперативы области получили грантов на сумму 70 миллионов рублей. Пойти по пути объединения Александр Дементьев посоветовал и шимским фермерам. И добавил, что все вопросы, связанные с господдержкой и получением льготных кредитов, лучше решать напрямую, на местах не всегда могут проконсультировать и помочь с документами. Тем более при Министерстве сельского хозяйства создан Консультативный центр, где во всем помогут и все расскажут.



