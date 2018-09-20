



В Правительстве Новгородской области обсудили подготовку к пробной переписи населения



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Подготовку к пробной переписи населения обсудили сегодня в Правительстве Новгородской области. До её начала остались считанные дни. Пробная перепись стартует первого октября и продлится месяц. Руководитель Новгородстата Наталья Зимина рассказала, что акция разделена на несколько этапов. Начальный, Всероссийский, займет первые десять дней. В это время каждый желающий сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг. С 16 по 31 октября на дом к новгородцам отправятся переписчики. Для этого Новгородстат обучил более семисот человек.

Стоит отметить, что пробная перепись пройдет только в Великом Новгороде. В связи с этим пришлось проверить наличие на домах табличек с номерами и наименованием улиц. Из пяти тысяч двухсот строений без номерных знаков оказалось только 190 жилых домов.

Что же касается частного сектора, то здесь повесить знаки с названием улицы и номером дома должны собственники. Напомним, акция статистиков, которая пройдет в октябре в Великом Новгороде, станет генеральной репетицией всероссийской переписи населения, намеченной на 2020 год. Наша область вошла в десятку регионов, участвующих в этом пилотном проекте.



