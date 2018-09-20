



В Великом Новгороде прошло совещание по вопросам взаимодействия прокуратуры и органов местного самоуправления



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Больше четырехсот нарушений в сфере безопасности дорожного движения выявлено в области с начала года. Такую статистику сегодня озвучили на совещании по вопросам взаимодействия прокуратуры и органов местного самоуправления. Для устранения недостатков внесено 80 представлений, в результате чего почти пятьдесят должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. В числе основных нарушений сотрудники надзорного ведомства выделяют несоответствие дорожного полотна ГОСТам, ненадлежащее состояние разметки, отсутствие знаков и освещения, а также требования безопасности при перевозке детей школьными автобусами. При этом в целом качество дорог в регионе повысилось.

На совещании также обсудили, как в области проходят антикоррупционные экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Проверки прокуратуры выявили больше тридцати случаев, когда администрация Великого Новгорода проигнорировала требуемые законом процедуры. Мэру внесли предписание, оно уже рассмотрено и удовлетворено. Виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены. Подобные факты зафиксированы в Боровичском и в Маловишерском районах.



