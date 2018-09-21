



Новгородцы отмечают День зарождения российской государственности, 156-летие со дня открытия памятника «Тысячелетие России» и рождество Богородицы



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Сегодня страна отмечает День зарождения российской государственности. В Великом Новгороде к его празднованию приурочили еще два события – 156-летие со дня открытия памятника «Тысячелетие России» и рождество Богородицы. Центром торжеств в этот день по традиции стал Новгородский кремль. Начались они с божественной литургии в Софийском соборе и Крестного хода к главному городскому памятнику, у которого к этому времени уже собрались почетные гости.

Через два часа торжества по случаю знаменательных дат переместились к памятнику Народного ополчения 1812 года, где также выступили официальные лица и были возложены цветы.



