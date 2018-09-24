



Во всех общеобразовательных учреждениях Новгородской области стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады



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Школьный этап Всероссийской олимпиады начался с литературы. В 13-й школе Великого Новгорода в олимпиаде по этому предмету приняли участие около 60 учащихся с 5 по 11 классы.

Для девятиклассницы Софьи Владимировой литература – один из самых любимых предметов, и возможностью проверить свои знания она пользуется уже не первый год.

Перед испытанием по литературе школьники прошли инструктаж, затем они разошлись по аудиториям. На олимпиаду, как и на экзамен, они могли взять только свои письменные принадлежности. Учащиеся средних классов должны были выполнить задания в течение 45 минут, старшеклассникам давался целый час.

Продлится школьный этап Всероссийской олимпиады до 26 октября. За это время ученики четвертых классов смогут пройти испытания по двум предметам, пятых и шестых – по трем, семиклассники – уже по семнадцати, а старшеклассники – по двадцати одному, то есть по всему спектру школьных предметов. Победители и призеры выйдут на муниципальный этап.



