Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Во всех общеобразовательных учреждениях Новгородской области стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады
Фото  Видео репортаж Видео
Школьный этап Всероссийской олимпиады начался с литературы. В 13-й школе Великого Новгорода в олимпиаде по этому предмету приняли участие около 60 учащихся с 5 по 11 классы.
Для девятиклассницы Софьи Владимировой литература – один из самых любимых предметов, и возможностью проверить свои знания она пользуется уже не первый год.
Перед испытанием по литературе школьники прошли инструктаж, затем они разошлись по аудиториям. На олимпиаду, как и на экзамен, они могли взять только свои письменные принадлежности. Учащиеся средних классов должны были выполнить задания в течение 45 минут, старшеклассникам давался целый час.
Продлится школьный этап Всероссийской олимпиады до 26 октября. За это время ученики четвертых классов смогут пройти испытания по двум предметам, пятых и шестых – по трем, семиклассники – уже по семнадцати, а старшеклассники – по двадцати одному, то есть по всему спектру школьных предметов. Победители и призеры выйдут на муниципальный этап.

24.09.2018 18:19 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .