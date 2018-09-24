



Поселок Крестцы отметил 625-ый день рождения Анжелика Королева



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К очередному юбилею Крестцы подошли с серьезными, в том числе спортивными достижениями. На 12-ых Всероссийских летних сельских спортивных играх команда Новгородской области (по большей части состоящая именно из представителей Крестецкого района) стала первой в своей группе и четвертой в стране. А на соревнованиях по вождению трактора член нашей команды Александр Кононов набрал максимум баллов, оказавшись лучшим среди 88-и сильнейших механизаторов страны.

Праздник, на котором чествовали гордость поселка и района, в этом году не просто День рождения, - круглая дата. 625 лет со дня первого упоминания в летописи. Когда в Ямской слободе, на пересечении трактов Новгород – Москва и Старая Русса - Вологда¸ получившей за это имя Крестцы, а впоследствии, кстати, и статус уездного города, поставили церковь Пресвятой Богородицы.

Впрочем, славу Крестцам принесли не одни лишь ямщики и купцы. Знаменитые местные вышивальщицы и сейчас известны далеко за пределами района, давшего когда-то название бренду «Крестецкая строчка».

Всё известнее становится и местная фабрика елочных игрушек. Ну а сельское хозяйство района, на территории которого работают два таких крупных сельхозпроизводителя как «Белгранкорм – Великий Новгород» и агрохолдинг «Усть-Волмский», позволяет Крестцам считаться лидером регионального АПК.

Кстати, выступая с праздничной сцены, глава района отмечал не только вышеперечисленные достижения, но и то, что все их образовательные учреждения вошли в новый учебный год без долгов и нарушений. И этот факт, как и то, что его упомянули отдельно – тоже весьма положительная характеристика.

Праздник Крестцы отмечали не только культурной программой, но и традиционной Никитской ярмаркой. Сколько лет проходит здесь торг, приуроченный когда-то к дню Никиты Великомученика, сказать трудно. Но доподлинно известно, что современные «купцы» и «ремесленники» собираются в поселке уже в 27-ой раз. Ассортимент на Никитской ярмарке довольно широкий. Без ширпотреба, конечно, не обходится, однако, встречается и экзотика. В этом году можно было приобрести даже прогулку на северном олене или верблюде. Редкие для наших широт гости прибыли из частного конного клуба Гатчинского района.

Никитскую ярмарку возрождали в новейшее время, как сельскохозяйственную. Соответствующие товары и сейчас занимают в торговых рядах немало места, создавая антураж праздника урожая.

Сельскохозяйственная продукция на ярмарке представлена также широко: со всех краев страны и даже из-за ее пределов. Краснодарский мёд, смоленские копчености, белорусские колбасы, алтайские сыры, копчено-солёная рыба из Мурманска, и свежая – из Селигера. И, конечно, сопутствующие товары, включая карпатские корзины из лозы и оренбургские пуховые платки



