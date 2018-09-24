



Представители церкви провели обряд освящения новгородского участка трассы М-11



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Сегодня представители Новгородской епархии вместе с сотрудниками областной ГИБДД провели обряд освящения участка скоростной магистрали М-11 «Столица». Обряд прошёл по благословению митрополита Новгородского и Старорусского Льва. К сожалению, эта трасса в последнее время довольно часто фигурирует в сводках о дорожно-транспортных происшествиях.

Зона ответственности новгородского подразделения ГИБДД охватывает участок М-11 в сто пятьдесят восемь километров. Автоинспекторы совместно с водителями уже составили список вопросов, которые планируют поднять на координационном совещании с представителями автодороги. Но основной причиной происходящих на трассе ДТП, уже называют превышение скоростного режима.

Вопросы с организацией дополнительного контроля по соблюдению правил дорожного движения еще решаются. А пока водителей и пассажиров решили защитить с божьей помощью. Это, кстати, распространенная практика. Священнослужители отслужили молебен прямо у дороги и окропили асфальт святой водой. В свою очередь сотрудники ГИБДД рекомендовали водителям придерживаться золотого правила «устал–отдохни» и неукоснительно соблюдать ПДД.



