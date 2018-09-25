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Писатель и юрист Александр Звягинцев встретился с работниками Новгородской прокуратуры
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В прокуратуре Новгородской области прошла встреча с писателем и юристом Александром Звягинцевым. В Великом Новгороде он оказался благодаря историческому кинофестивалю «Вече» и накануне зрители оценили его фильм «Нюрнберг. 70 лет спустя». Имеет Александр Григорьевич отношение и к ленте «Собибор». Здесь он выступал как креативный продюсер. Но прежде всего, Александр Заягинцев известен как автор многочисленных книг детективного и исторического жанров. А с новгородскими прокурорами решил встретиться как с коллегами.
Александр Звягинцев работал в прокуратуре до 2016 года. Каждый год выпускал по книге – такую задачу сам себе поставил. Многие из них посвящены истории ведомства. На целых 14 этапов писатель разделяет становление прокуратуры. А недавняя его книга рассказывает о трагических судьбах известных российских юристов. Такое обилие произведений обусловлено, в том числе, и корнями.
Сотрудники прокуратуры задали писателю немало вопросов. К примеру, кого он считает самым заметным юристом. Александр Звягинцев назвал имя генерал-прокурора Николая Валериановича Муравьева. Вспомнил его дело о клубе червонных валетов. Обвинительная речь этого человека в суде длилась два дня и достойна войти в учебники по юридической риторике. Также писатель рассказал, что планирует снять документальный фильм, посвященный этому процессу.
25.09.2018 16:52 











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