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Резкое похолодание в нашем регионе приблизило начало отопительного сезона
Елена Пилосова
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Начало отопительного сезона раньше всегда объявлялось по «правилу холодной недели» - когда среднесуточная температура на улице несколько дней подряд держится ниже +8 градусов. Сейчас оно носит исключительно рекомендательный характер. И в этом году из-за резкого похолодания власти решили дать горожанам тепло ранее запланированного срока.
68-я котельная – только одна из 78, которые запустили сегодня в Великом Новгороде. На щите управления зеленым светом горят сигнальные лампы насосов, тем самым подтверждая их полную работоспособность. К этой котельной подключены два детских сада, школа, жилой микрорайон. Но, несмотря на большое число потребителей, здесь тепла хватит на всех. Котельная – с современным оборудованием, автоматическая, мощная, на 10 мегаватт. Да и к предстоящему отопительному сезону по всему Великому Новгороду специалисты тепловой компании начинают готовиться заранее.
Традиционно первыми в очереди на подачу тепла стоят учреждения социальной сферы, детские сады, школы, поликлиники. Отопительный сезон уже начался в четырех районах области. Прислушиваются к батареям в квартирах и ждут, когда они начнут «дышать» теплом и новгородцы.
Как говорят специалисты тепловой компании, официальный старт нового отопительного сезона вовсе не означает, что тепло появится везде и сразу. От момента запуска котельных до горячих батарей в квартирах и учреждениях может пройти от 4 до 6 часов. Многое зависит и от готовности потребителей принять тепло. В любом случае на регулировку отопительной системы даются 2 недели.
26.09.2018 17:41 











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