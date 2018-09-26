



В Великом Новгороде открылась шестая Международная научная конференция «Новгородика» Олеся Иванова



Фото Видео

В течение трех дней гуманитарии разных специальностей будут обсуждать повседневную жизнь новгородцев: как историю, так и современность. Участниками конференции стали почти 130 ученых из разных регионов России и зарубежных стран.

Известному выражению древнегреческого писателя Ксенофонта о том, что история развивается по спирали, почти 2500 лет, но он до сих пор актуально. Вот и в случае с повседневной жизнью новгородцев, говорят ученые, ничего не меняется, да технический прогресс, да другой политический режим, но проблемы те же.

Повседневная жизнь, казалось, что может быть прозаичней, но даже здесь и историки, и филологи умеют удивить. Актуальность подчеркивают и темы докладов, на этот раз их больше ста. Например, про местное самоуправление вчера и сегодня, или про влияние железной дороги на повседневную жизнь. 130 ученых, в том числе зарубежные исследователи из Италии, Латвии и Швеции, в течение 3-х дней будут по пунктам разбирать новгородские будни.

Сама конференция разбита на 8 секций, новгородскую повседневностью буквально по полочкам разберут по таким аспектам городская, губернская, военная, изучат духовные и коммуникативные практики и даже выяснят, бывают ли в Новгороде 60-тиградусные морозы и обсудят, как проходили выборы в советы в 20-е годы прошлого столетия. По традиции по итогам конференции все доклады будут опубликованы в специальном сборнике.



