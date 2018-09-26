



Депутаты Новгородской областной думы решили поддержать людей предпенсионного возраста Вадим Алексеев



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41 вопрос в повестке - работа предстоит более чем насыщенная. Тем более что практически под занавес депутаты должны рассмотреть вопрос о региональных льготах пенсионерам. Но бурное обсуждение вызывает уже второе выступление. Заместитель губернатора Александр Дронов вроде и говорит о позитивном: из федерального бюджета нам дают 181 миллион рублей на дороги, еще 12 с половиной на поддержку сельхозпроизводителей. Но парламентарии обращают внимание на другие цифры: полмиллиона на командировочные расходы, 1,7 миллиона на управление делами правительства.

А как же листы ожидания? – спросили депутаты, – их составили, когда формировали бюджет и в список попали проблемы, которые собирались решать при поступлении дополнительных средств из Москвы. Александр Дронов парировал: все деньги, что приходят из федеральной казны - целевые. А закрытый вопрос из листа ожидания, это, к примеру, оборудование для службы 112, на которое изыскали более 8 миллионов рублей. Неожиданным вышло обсуждение и голосование по вопросу о социальной поддержке и налоговых льготах. Сейчас эти преференции предоставляются пенсионерам, но грядущие изменения в пенсионном законодательстве могут их автоматически отменить. Предложили привязать их к предпенсионному возрасту: женщины будут получать льготы с 55 лет, мужчины – с 60-ти. Наш регион делает это одним из первых. Но фракция ЛДПР заявила, что воздержится при голосовании, против высказались коммунисты и справедливоросы. Депутат Дмитрий Игнатов предложил дополнить список льгот.

После жарких и продолжительных обсуждений, при 7 проголосовавших против и 3 воздержавшихся, законопроект был принят. Спустя какое-то время парламентариям пришлось рассматривать вопрос о льготах по земельному и другим имущественным налогам для пенсионеров, и снова речь зашла о применении возраста в 55 и 60 лет. Но на этот раз, почему-то, никто не стал выступать с критикой, и решение было принято практически единогласно.



