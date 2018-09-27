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В Великом Новгороде прошел Единый день приема родителей по вопросам дошкольного образования
Анжелика Королева
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На вопросы родителей отвечали специалисты профильного министерства и сами педагоги. 14 желающих обратиться записались заранее и шли со своими вопросами по графику, так что обошлось без очередей. А в них, точнее в нехватке мест в детсадах по месту жительства, сейчас едва ли не главная проблема дошкольного образования.
Когда проблема потеряет остроту – уже известно. В 2020-ом году должны открыться сразу три новых детских сада в Великом Новгороде, а именно в «Ивушках», Псковском и Северном микрорайонах, каждый на 190 мест все с бассейнами. Детсад также построят в Окуловке и в деревне Мойка Батецкого района. Деревни Савино, откуда делегировали на прием Надежду Сергеевну, - в списке, увы, нет. Поэтому вопросов у нее несколько. Включая два основных: Куда переселят амбулаторию, занимавшую часть местного детского сада последний 21 год, и найдутся ли средства на ремонт освобождающегося для детей помещения?
Ремонты детских садов и благоустройство прилегающих территорий интересовали и других родителей: в 78-ом саду Великого Новгорода дети мерзнут со старыми окнами, вокруг 68-го построили только половину забора, в 71-ом - заливает подвал – этот вопрос, поступивший прямо во время приема, по электронной почте, уже взят на контроль. И, конечно, не он один. Хотя, зачем скрывать, были и другие случаи. Когда вопрос решался положительно сразу, или вообще не требовал решения. Как в случае с присланным на прием Благодарственным письмом: родительский комитет группы номер 3 «Гномики» решил таким образом поздравить коллектив 86-го детского сада «Кораблик» с Днем Воспитателя и всех дошкольных работников. Который они отмечают как раз сегодня.

27.09.2018 19:08 











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