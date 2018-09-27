



В Новгородском Государственном Университете прошли выборы ректора



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На эту должность министерством образования и науки было согласовано два кандидата: проректор Андрей Ефременков и исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков. Университетские выборы мало отличались от обычной избирательной кампании: те же меры безопасности, счетная комиссия и кабинки для тайного голосования.

Свой выбор сделали и делегаты от структурных подразделений НовГУ, и члены Ученого совета. Всего 138 человек. Из них на выборы пришли 134. Перед окончательным решением они выслушали доклады кандидатов, касающиеся развития университета, и задали уточняющие вопросы.

На тайное голосование, как и подсчет бюллетеней, ушло не так много времени. И уже к вечеру стало известно имя потенциального ректора. Им стал Юрий Боровиков. Теперь впереди еще одно согласование – теперь уже с Министерством образования и науки России. И лишь после приказа Юрий Боровиков официально вступит в должность.



