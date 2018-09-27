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Депутаты думы Великого Новгорода шестого созыва собрались на первое заседание
Олеся Иванова
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В повестке дня было всего шесть вопросов и все - организационные. Депутатам предстояло определиться с кандидатурами спикера и заместителей, назначить руководителей комиссий при думе, и определиться с тем, кто и когда будет выбирать градоначальника.
В зале заседаний практически аншлаг. Посмотреть на тех, кто ближайшие 5 лет будет представлять интересы новгородцев пришли региональные чиновники, старшие товарищи по партиям, журналисты и политтехнологи. Но прежде, чем начать – напутственные слова. Мэр Юрий Бобрышев говорит про важность сотрудничества с областной властью, первый заместитель губернатора Сергей Сорокин про запрос новгородцев на обновления и изменения в благоустройстве и социальной сфере, в добрый путь отправляет коллег председатель Новгородкой областной думы Елена Писарева.
Дальше – все как положено по протоколу. Пока председатель думы не избран, первое заседание ведет старший по возрасту депутат. Им должен был стать капитан Варухин, но из-за проблем со здоровье, временно место спикера занимает Юрий Чермашенцев. Перед ним непростая задача - научить депутатов голосовать, правильно нажать комбинацию цифр, чтобы голос был засчитан машиной.
Первый вопрос – самый важный и самый спорный. До последнего дня оставалось не понятным, сколько кандидатур будет выдвинуто на должность спикера и от каких партий. В результате их было только 2: Алексей Митюнов от «Единой России» и Алексей Старостин из КПРФ. Именно его кандидатуру, взяв слово, попросила поддержать яблочница Анна Черепанова.
Заместителями Митюнова на новом посту, по результатам голосования, стали Алексей Афанасьев от «Справедливой России» и Татьяна Яковлева от КПРФ, кстати, ее кандидатура была поддержана всеми депутатами единогласно. Кроме того, определились на заседании и с теми, кто возглавит постоянные думские комиссии, при городском парламенте их 4, а также с датой проведения конкурса на должность мэра, он состоится 14 ноября. Отбирать претендентов на должность градоначальника будут депутаты-одномандатники, их 15, и еще 5 представителей партий.

27.09.2018 19:20 











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