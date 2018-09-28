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Четырехлетнему Илье Зуеву из села Мошенское срочно нужна помощь неравнодушных людей
Максим Петров
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Русфонд и ГТРК «Славия» продолжают акцию помощи больным детям. Сегодня герой нашего сюжета – четырехлетний Илья Зуев из села Мошенское. У ребенка диагностирован детский церебральный паралич. Большая и дружная семья Ильи верит, что с помощью неравнодушных зрителей «Вестей» ребенок сможет поправиться.
Четыре года назад в семье Сергея и Евгении Зуевых ждали большое событие. К встрече мамы из роддома старшие дети Александра и Егор тщательно подготовились, только вышло все не так как хотелось. Двойняшки появились на свет значительно раньше сроков. Дочь Машу сразу реанимировали, а маленький Ильюша был настолько слаб, что его даже перевезти в областной центр побоялись. Мальчику диагностировали внутрижелудочковое кровоизлияние в головной мозг тяжелой степени. Вместе с осложнениями развилась и гидроцефалия, в простонародье - «водянка». В Петербурге малыша успешно прооперировали, но проблемы на этом не закончились. Через год стала заметна задержка в развитии.
Лечение в Мошенском районе результатов не приносило, еще бы на селе даже педиатра нет. Тогда Евгения стала искать деньги на лечение и открыла группу с просьбой о помощи в социальной сети. На собранные средства детей удалось свозить в клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска. Маша уже догнала в развитии сверстников и первого сентября впервые пошла в детский сад. Ильюша начал говорить, научился жевать и даже сидеть с прямой спинкой.
Сейчас с Ильей на дому занимается мама. Образование фельдшера и опыт работы медсестрой в этом ей помогают. Но для продуктивной реабилитации необходим профессиональный подход к здоровью ребенка и сейчас мальчика готов взять на лечение Московский институт медтехнологий.
Необходимый курс лечения обойдется родителям в двести тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи неподъемная, тем более, что Евгения работать себе позволить не может. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта https://www.rusfond.ru. Соберут 112 тысяч, Национальная платежная система «Мир» внесет еще 50 тысяч. Не хватает 37-ми тысяч рублей и помочь их собрать можно прямо сейчас. Каждый неравнодушный зритель канала Россия, отправив на короткий номер 5542 СМС – сообщение со словом ДЕТИ подарит Илье шанс на выздоровление. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы айфононов, а также телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. О других способах помощи можно узнать на сайте Русфонда.
Семья Зуевых возлагает надежды не только на профессионализм врачей, но и на поддержку наших зрителей. Еще раз напоминаем, что каждое СМС – сообщение, отправленное на номер 5542 со словом ДЕТИ, помогает Ильюше сделать еще один шаг на пути к выздоровлению.

28.09.2018 16:52 











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