



Ученики новгородской школы №20 имени Кирилла и Мефодия узнали о профессиях будущего на открытом уроке по региональному проекту «Чиновник у доски» Оксана Шведова



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Кто такой киберследователь, что такое клеточная инженерия и как работает биопринтер в медицине - эти и другие интересные факты рассказал ребятам начальник управления администрации губернатора по развитию цифровой экономики Николай Курмышев

Пятиклассник Арсений Харин пытается заставить ехать модель авто-силой мысли. Да, в 21-м веке научились делать не только роботов, а и специальные устройства, позволяющие двигать предметы. Сигнал мини автомобилю передается с помощью активного движения серого вещества и специального датчика, который одевают на голову человека. Чем быстрее человек думает, тем быстрее двигается машина.

Движение предмета силой мысли, говорит начальник управления по развитию цифровой экономики в нашей области Николай Курмышев, яркий пример того, как искусственный интеллект зависим от живого. И как бы стремительно не появлялись ноу-хау, главный в создании будущих достижений все же человек. Потому и открытый урок он решил провести не где-нибудь, а в школе с православным уклоном. Здесь ученики не только развиваются духовно, но и выступают за прогресс. Кружок робототехники тому пример.

На открытом уроке по развитию цифровой экономики ребята узнали о новых интересных профессиях, которые востребованы на рынке труда уже сейчас. В списке привлекательных: сетевой юрист, цифровой лингвист и даже киберследователь. Кстати, востребованы такие специальности и в Великом Новгороде. Киберследователями, конечно, захотели стать большинство ребят.

Главное, для чего я провел открытый урок, - отметил Николай Курмышев, - это не только показать ребятам достижения века, но и рассказать о первом в регионе Центре технического творчества, который откроют как раз в 20-ой школе. Здесь уже с младших классов дети будут учиться собирать умных роботов, создавать 3D модель своей школы, делать мега крутые компьютеры и, конечно, воплощать свои супер технические идеи в жизнь. А помогать им в этом будут лучшие программисты и инженеры города. Ученикам школы имени Кирилла и Мефодия идея пришлась по душе, и как знать, может быть кто-то из ребят однажды прославится не меньше создателей старославянской азбуки. Например, придумает цифровой язык.





