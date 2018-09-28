Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Ученики новгородской школы №20 имени Кирилла и Мефодия узнали о профессиях будущего на открытом уроке по региональному проекту «Чиновник у доски»
Оксана Шведова
Фото  Видео репортаж Видео
Кто такой киберследователь, что такое клеточная инженерия и как работает биопринтер в медицине - эти и другие интересные факты рассказал ребятам начальник управления администрации губернатора по развитию цифровой экономики Николай Курмышев
Пятиклассник Арсений Харин пытается заставить ехать модель авто-силой мысли. Да, в 21-м веке научились делать не только роботов, а и специальные устройства, позволяющие двигать предметы. Сигнал мини автомобилю передается с помощью активного движения серого вещества и специального датчика, который одевают на голову человека. Чем быстрее человек думает, тем быстрее двигается машина.
Движение предмета силой мысли, говорит начальник управления по развитию цифровой экономики в нашей области Николай Курмышев, яркий пример того, как искусственный интеллект зависим от живого. И как бы стремительно не появлялись ноу-хау, главный в создании будущих достижений все же человек. Потому и открытый урок он решил провести не где-нибудь, а в школе с православным уклоном. Здесь ученики не только развиваются духовно, но и выступают за прогресс. Кружок робототехники тому пример.
На открытом уроке по развитию цифровой экономики ребята узнали о новых интересных профессиях, которые востребованы на рынке труда уже сейчас. В списке привлекательных: сетевой юрист, цифровой лингвист и даже киберследователь. Кстати, востребованы такие специальности и в Великом Новгороде. Киберследователями, конечно, захотели стать большинство ребят.
Главное, для чего я провел открытый урок, - отметил Николай Курмышев, - это не только показать ребятам достижения века, но и рассказать о первом в регионе Центре технического творчества, который откроют как раз в 20-ой школе. Здесь уже с младших классов дети будут учиться собирать умных роботов, создавать 3D модель своей школы, делать мега крутые компьютеры и, конечно, воплощать свои супер технические идеи в жизнь. А помогать им в этом будут лучшие программисты и инженеры города. Ученикам школы имени Кирилла и Мефодия идея пришлась по душе, и как знать, может быть кто-то из ребят однажды прославится не меньше создателей старославянской азбуки. Например, придумает цифровой язык.
28.09.2018 17:03 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .