



На центральной площади Великого Новгорода стартовало ралли исторических автомобилей «Великий Новгород. Дорогами победы» Анжелика Королева



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Пятый этап Кубка Российской автомобильной федерации 2018-го года – ралли исторических автомобилей «Великий Новгород. Дорогами Победы», стартовав с главной площади областного центра, подарил новгородцам редкую возможность познакомиться лично с продукцией советского и зарубежного автопрома, весьма почтенного возраста. Самой старшей должна была стать модель ГАЗ-А 1936 года, но, увы, не доехала, уступив бортовой номер «1» ГАЗ М-20 «Победа» кабриолет 1950 года выпуска. Номер три получил Cadillac Eldorado 1959 года, под вторым - Jaguar XK 120, выпущенный в 1952-ом. За рулем, кстати, сам председатель комитета классических автомобилей РАФ.

Финал Кубка РАФ по ралли на классических автомобилях в Новгородской области проходит впервые. Это вовсе не автопробег, а серьезные состязания. Для настолько взрослых машин и доехать в пункт назначения - уже достижение, а приходится соблюдать и другие условия соревнований.

С ретро-ралли под девизом «Дорогами Победы» начинаются мероприятия, посвященные юбилею освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут прокладывали без скидок на возраст: через места сражений, братские захоронения и военные мемориалы. За два дня участники соревнований должны преодолеть около пятисот километров: от областного центра до Валдая, через Шимск, Старую Руссу, Парфино, Крестцы, Боровичи.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, к слову, участникам соревнований – не посторонний. За рулем одной из машин – ГАЗ-21¸серия «Тройка», 63-го года выпуска – его брат Алексей. Редкий для «Волги» голубой цвет, между прочим, оригинальный, восстановили по задней крышке бардачка.

Машины Великой Отечественной – почетные гости ралли. Во главе колонны знаменитая «полуторка», обнаруженная новгородскими подводными археологами, и восстановленная 261-ым ремонтным заводом, следом восстановленный «Акроном» американский Willys, с 42-го их поставляли в Советский Союз по ленд-лизу. За ними на старт выходят и сами участники: ВАЗы, ГАЗы, Rolls-Royce, Chevrolet, Mercedes, Porsche, Alfa Romeo - всего 29 экипажей из 12-ти регионов. Слалом на площади еще не самая сложная часть пути, как и круги по Великому Новгороду. Впереди – дороги Победы.



