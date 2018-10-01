Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





На центральной площади Великого Новгорода стартовало ралли исторических автомобилей «Великий Новгород. Дорогами победы»
Анжелика Королева
Фото  Видео репортаж Видео
Пятый этап Кубка Российской автомобильной федерации 2018-го года – ралли исторических автомобилей «Великий Новгород. Дорогами Победы», стартовав с главной площади областного центра, подарил новгородцам редкую возможность познакомиться лично с продукцией советского и зарубежного автопрома, весьма почтенного возраста. Самой старшей должна была стать модель ГАЗ-А 1936 года, но, увы, не доехала, уступив бортовой номер «1» ГАЗ М-20 «Победа» кабриолет 1950 года выпуска. Номер три получил Cadillac Eldorado 1959 года, под вторым - Jaguar XK 120, выпущенный в 1952-ом. За рулем, кстати, сам председатель комитета классических автомобилей РАФ.
Финал Кубка РАФ по ралли на классических автомобилях в Новгородской области проходит впервые. Это вовсе не автопробег, а серьезные состязания. Для настолько взрослых машин и доехать в пункт назначения - уже достижение, а приходится соблюдать и другие условия соревнований.
С ретро-ралли под девизом «Дорогами Победы» начинаются мероприятия, посвященные юбилею освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Маршрут прокладывали без скидок на возраст: через места сражений, братские захоронения и военные мемориалы. За два дня участники соревнований должны преодолеть около пятисот километров: от областного центра до Валдая, через Шимск, Старую Руссу, Парфино, Крестцы, Боровичи.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, к слову, участникам соревнований – не посторонний. За рулем одной из машин – ГАЗ-21¸серия «Тройка», 63-го года выпуска – его брат Алексей. Редкий для «Волги» голубой цвет, между прочим, оригинальный, восстановили по задней крышке бардачка.
Машины Великой Отечественной – почетные гости ралли. Во главе колонны знаменитая «полуторка», обнаруженная новгородскими подводными археологами, и восстановленная 261-ым ремонтным заводом, следом восстановленный «Акроном» американский Willys, с 42-го их поставляли в Советский Союз по ленд-лизу. За ними на старт выходят и сами участники: ВАЗы, ГАЗы, Rolls-Royce, Chevrolet, Mercedes, Porsche, Alfa Romeo - всего 29 экипажей из 12-ти регионов. Слалом на площади еще не самая сложная часть пути, как и круги по Великому Новгороду. Впереди – дороги Победы.

01.10.2018 15:53 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .