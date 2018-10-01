Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Великий Новгород стал площадкой для проведения Всероссийского форума молодых архитекторов, урбанистов и ландшафтных дизайнеров


Фото  Видео репортаж Видео
Проходить форум будет в формате хакатона, мероприятия, направленного на практическое решение одной задачи, в данном случае создания проектов по благоустройству и развитию общественных территорий.
Так, в течение этой недели участники форума «Города» будут дорабатывать свои идеи, которые родились у них во время стрит-арт смены в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида». Задания по благоустройству общественных территорий Великого Новгорода, Боровичей и Старой Руссы они получили еще тогда. Так что заочно с нашим регионом студенты и молодые дизайнеры из 12 субъектов Российской Федерации уже познакомились.
Студентка Мария Малец из Петербурга вошла в группу, которая будет работать над проектом по благоустройству Соборной площади Старой Руссы. Решение задачи, как сделать это место по-настоящему удобным для прогулок и проведения различных мероприятий, у ее команды уже есть.
Для того чтобы окончательно доработать свои проекты, 32 участника хакатона «Города» вместе с экспертами в лице преподавателей МАРХИ и новгородских архитекторов сегодня изучат каждую площадку. В Великом Новгороде их три, в Старой Руссе - две, в Боровичах - четыре. После этого три дня будет идти мозговой штурм. Результат будет представлен жюри 5 октября. Проект-победитель получит финансовую поддержку и будет воплощен в жизнь.
01.10.2018 16:19 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .