



Великий Новгород стал площадкой для проведения Всероссийского форума молодых архитекторов, урбанистов и ландшафтных дизайнеров



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Проходить форум будет в формате хакатона, мероприятия, направленного на практическое решение одной задачи, в данном случае создания проектов по благоустройству и развитию общественных территорий.

Так, в течение этой недели участники форума «Города» будут дорабатывать свои идеи, которые родились у них во время стрит-арт смены в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида». Задания по благоустройству общественных территорий Великого Новгорода, Боровичей и Старой Руссы они получили еще тогда. Так что заочно с нашим регионом студенты и молодые дизайнеры из 12 субъектов Российской Федерации уже познакомились.

Студентка Мария Малец из Петербурга вошла в группу, которая будет работать над проектом по благоустройству Соборной площади Старой Руссы. Решение задачи, как сделать это место по-настоящему удобным для прогулок и проведения различных мероприятий, у ее команды уже есть.

Для того чтобы окончательно доработать свои проекты, 32 участника хакатона «Города» вместе с экспертами в лице преподавателей МАРХИ и новгородских архитекторов сегодня изучат каждую площадку. В Великом Новгороде их три, в Старой Руссе - две, в Боровичах - четыре. После этого три дня будет идти мозговой штурм. Результат будет представлен жюри 5 октября. Проект-победитель получит финансовую поддержку и будет воплощен в жизнь.



