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В Великом Новгороде началась пробная перепись населения
Елена Пилосова
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Непосредственно по квартирам статистики пойдут с 16 октября, и только в десяти регионах страны. Но уже сейчас все желающие могут заполнить переписные листы на портале Госуслуг. В Новгородской области уже есть первые участники пилотного проекта.
Для Виктории Загумённой пробная перепись населения – первая в жизни. Она уже закончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Работать вернулась в родной город. Сейчас в отпуске. На портал Госуслуг, как оказалось, заходит регулярно. Воспользоваться им решила и во время пробной переписи населения, благо время для этого есть.
На заполнение переписных листов в электронном виде на одного человека уходит не более пяти-семи минут. Если человек с постоянной пропиской, то он заполняет только две формы – «Л» и «П»: с данными о возрасте, гражданстве, образовании, работе и о своем жилье. После анкетирования, Виктория отправила переписные листы и получила индивидуальный код подтверждения. К слову, его необходимо сохранять до визита переписчиков, которые пойдут по квартирам с 16 октября.
Для тех людей, кому трудно ориентироваться на просторах интернета, существует другая возможность заполнить электронный переписной лист. Можно просто зайти в один из многофункциональных центров, где оборудованы места с прямым доступом к компьютерам.
Таким путем пошла, например, новгородка Елена Федорова. Талон получать не надо. Места с прямым доступом к компьютеру в специально оборудованной зоне. Найти их не сложно. Но если возникнут трудности зайти на портал Госуслуг, то здесь, конечно, можно пригласить консультанта, который и подскажет, как это лучше сделать.
Нет никакой преграды для участия в пробной переписи через портал и тем, кто еще никогда не пользовался Госуслугами, говорят специалисты. Сразу можно и зарегистрироваться, и получить код доступа и заполнить электронные переписные листы.
Стоит отметить, что специальная услуга «Участие в переписи населения» будет работать на портале всю первую декаду октября. Это первая цифровая перепись населения, стартовавшая сегодня в нашей стране. И она станет генеральной репетицией для Всероссийской, запланированной на 2020 год.
01.10.2018 16:22 











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