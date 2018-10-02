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В Новгородском музее–заповеднике открылась восьмая научно–практическая конференция «Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация»
Юрий Левиков
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В Новгородском государственном музее–заповеднике открылась восьмая научно–практическая конференция «Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация». В этом году она посвящена памяти ученого, музыканта и реставратора Владимира Ивановича Поветкина и приурочена к 75-летию со дня его рождения.
Кратир мастера Косты и кратир мастера Братилы – произведения ювелирного искусства, взглянуть на которые в Великий Новгород приезжают тысячи туристов. Один из ярчайших экспонатов Владычной палаты реставрировали в Государственном Эрмитаже, другой – пока только обследовали, но выводы специалисты сделали. И во время конференции эти выводы озвучили.
Современные технологии позволили в деталях изучить каждый экспонат. По мнению исследователей, ручки у кратиров появились позднее, и выполнены они иначе, чем сама чаша, да и изображение тоже, вероятно, сделано не в момент изготовления предмета. Впрочем, открытиями готовы поделиться и сотрудники Новгородского музея. Ведь здесь каждый год реставрируют по 800 предметов, в штате 23 специалиста, занимающихся спасением и сохранением коллекций и очень важно во время конференции поделиться опытом и обсудить профессиональные тонкости.
Во время открытия конференции вспоминали Владимира Ивановича Поветкина, реставратора с большой буквы, памяти которого и посвящена эта встреча. Его ученик Антон Каменский напомнил, что именно Поветкин долгое время восстанавливал письма из средневековья – берестяные грамоты, на протяжении 6 лет реставрировал уникальную новгородскую псалтирь и стоял у истоков музыкальной археологии, воссоздавая по найденным в раскопах фрагментам древние инструменты.
Конференция «Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация» продлится 3 дня. В общей сложности ее участники представят более 30 научных докладов.

02.10.2018 16:16 











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