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Тепловая компания «Новгородская» провела расширенное совещание с участием представителей районных администраций
Анастасия Тэммо
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Тепло пришло в дома, и, судя по сигналам из районов, все идет по плану. К началу отопительного сезона специалисты ТК «Новгородская» подготовили 417 котельных и 61 центральный тепловой пункт, заменили почти 11 километров тепловых сетей, 15 котлов и 48 насосов. Не удивительно, что жалоб от новгородцев в профильное министерство не поступало.
В октябре продолжатся работы по изоляции наружных тепловых сетей. Из трех модернизированных котельных в Великом Новгороде две – в Кречевицах и Волховском – уже подают тепло. Ту, что в Деревяницах, тоже сдадут совсем скоро.
В пуско-наладочном режиме находится и новая котельная в Малой Вишере, однако подача горячей воды и отопления в дома уже идет. Также в этом году удалось решить проблему, которая на протяжении долгих лет беспокоила жителей Боровичей. Здесь наконец-то увеличены мощности двух котельных. Словом, свои обязательства перед получателями своих услуг ТК «Новгородская» выполняет в полном объеме. Не без оснований рассчитывая на своевременную плату от потребителей. Надо сказать, что работу в этом направлении здесь ведут активную. Так, на конец прошлого отопительного сезона задолженность за коммунальные услуги составляла 1,5 миллиарда рублей, а к началу этого – уже 85 миллионов.
Для населения за неуплату предусмотрели такую мера, как прекращение подачи горячей воды, то есть устанавливали блокираторы. С группой должников юридических лиц проводили уведомительную работу.
Такие меры оказали свое воздействие. В адрес юридических лиц ТК «Новгородская» направила порядка 400 уведомлений. И если общая сумма долга по таким должникам на начало кампании составлял 131 миллион рублей, то после получения писем 41 миллион рублей был погашен в добровольном порядке.

02.10.2018 18:31 











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