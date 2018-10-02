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|В Великом Новгороде прошла Всероссийская тренировка по защите населения от чрезвычайных ситуаций
Накануне дня гражданской обороны по всей стране проходит Всероссийская тренировка по защите населения от возможных чрезвычайных ситуаций. Принимает в ней участие и Новгородская область. Сегодня на аэродроме в Кречевицах прошел смотр сил и средств разных ведомств, отвечающих за безопасность людей. Руководитель новгородских спасателей Богдан Гавкалюк оценил готовность личного состава, техническое оснащение лесников, медиков, полицейских, газовиков, связистов и осмотрел пункт передвижного управления аэромобильной группировки МЧС.
В Новгородской области отрабатываются две вводные: это разлив аммиака на химически опасном объекте и взрыв на газопроводе. Задача всех задействованных структур – оповестить людей, эвакуировать или спасти их, а также ликвидировать последствия происшествия.
Самые масштабные учения по ликвидации последствий ЧП происходили сегодня на химкомбинате «Акрон». По вводной там произошел разлив аммиака, который представлял угрозу жизни и здоровью сотрудников железнодорожного цеха. За считанные минуты на месте появились сначала спасательные бригады «Акрона», а затем полицейские, медики и сотрудники МЧС. Первым делом эвакуировали сотрудников и оказали первую помощь условным пострадавшим. Затем к работе приступили специалисты МЧС. Они заделали щель в цистерне с аммиаком и постарались минимизировать попадание опасного вещества в воздух.
Задача Всероссийской тренировки - отработать взаимодействие разных ведомств и выявить слабые моменты в гражданской обороне регионов. Итоги этих масштабных учений подведут уже завтра.
|02.10.2018 18:41
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