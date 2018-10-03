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Ректор НовГУ Юрий Боровиков и начальник УМВД России по Новгородской области Сергей Коломыцев подписали соглашение о взаимодействии
Лилия Кудряшова
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Соглашение о взаимодействии подписали ректор НовГу Юрий Боровиков и начальник УМВД России по Новгородской области Сергей Коломыцев. Несмотря на то, что плодотворное сотрудничество университета и силовых структур имеет в нашем регионе давнюю историю, официально это взаимодействие никогда не было закреплено. Первый документ, придающий совместной деятельности правовой статус, был подписан в торжественной обстановке.
Сотрудники полиции осмотрели старейший корпус Новгородского университета и с большим вниманием выслушали краткую лекцию об истории новгородской археологии. Можно точно сказать: так расширенное заседание Общественного Совета при УМВД Новгородской области не проходило еще никогда. Да и повод для того, чтобы собраться в стенах НовГУ, тоже, в общем-то, не проходной.
Сотрудничество университета и силовых структур имеет давнюю историю, но вот официального статуса это взаимодействие никогда не носило. Решили, что для эффективности общего дела нужно подписать Соглашение, где будут прописаны все сферы общих интересов.
Приоритетным направлением сотрудничества, по мнению Общественного Совета при УМВД, должно стать волонтерское движение. Сформированные из студенческого актива отряды могут оказать действенную помощь полиции в деле профилактики правонарушений.
Подписанное Соглашение, кроме создания волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи, включает в себя еще немало пунктов. Это и формирование позитивного мнения о полиции, и оказание бесплатной юридической помощи, и чтение практикующими специалистами силовых структур спецкурсов для студентов. В общем, совместная работа предстоит немалая и интересная.

03.10.2018 16:19 











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