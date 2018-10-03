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|В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника открылась выездная школа для молодых специалистов
|Юрий Левиков
Всего 10 человек и лишь 10 дней обучения. Отбор в Новгородскую школу реставрацию особый, претендентов - по два молодых специалиста на каждое место. Для Юлии Дранец из Минска оказаться в древнем Новгороде – большая удача и прекрасный шанс почерпнуть что-то новое для профессионального развития.
Союз реставраторов России организует уже не первую выездную школу. С молодыми специалистами уже делились секретами мастерства в Туле, затем в Каргополе, теперь будут учить в Великом Новгороде.
Уже сегодня молодые реставраторы приступят к работе в новгородских мастерских. Кроме того, их ждут увлекательные экскурсии по городу и участие в музейной конференции.
|03.10.2018 16:41
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