



В Центре реставрации монументальной живописи Новгородского музея-заповедника открылась выездная школа для молодых специалистов Юрий Левиков



Фото Видео

Всего 10 человек и лишь 10 дней обучения. Отбор в Новгородскую школу реставрацию особый, претендентов - по два молодых специалиста на каждое место. Для Юлии Дранец из Минска оказаться в древнем Новгороде – большая удача и прекрасный шанс почерпнуть что-то новое для профессионального развития.

Союз реставраторов России организует уже не первую выездную школу. С молодыми специалистами уже делились секретами мастерства в Туле, затем в Каргополе, теперь будут учить в Великом Новгороде.

Уже сегодня молодые реставраторы приступят к работе в новгородских мастерских. Кроме того, их ждут увлекательные экскурсии по городу и участие в музейной конференции.



