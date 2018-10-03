Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде архивисты России и Белорусии обсудили насущные проблемы своей деятельности
Елена Пилосова
Фото  Видео репортаж Видео
Архивисты России и Беларуси собрались в Великом Новгороде, чтобы обсудить вопросы совместной профессиональной деятельности. Их сотрудничество длится уже много лет, но на этот раз предметом для разговора стала оцифровка архивных документов.
Тема оцифровки архивных документов в настоящее время, действительно актуальна. И не только для России, но и Беларуси. Ведь только в Новгородской области хранится более двух с половиной миллионов документов, начиная с 15 века. И здесь нашим архивистам есть, чем поделиться с коллегами.
В Новгородской области хорошая школа архивистов, да и сам край – уникальный источник древней истории. Поэтому совместную встречу, по словам руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова и решили провести у нас. Тем для обсуждения немало. Ведь, в целом, перед российскими архивистами сейчас поставлено несколько основных задач: перевести в цифру сначала описи дел, а, затем, приступить к созданию виртуального читального зала, где не только профессиональное сообщество, но и любители истории смогут познакомиться с документами.
Виртуальный читальный зал может появиться только через два-три года. Но российские архивисты уже оцифровали немало документов. В первую очередь по Великой Отечественной войне. Такую работу ведут сейчас и специалисты Беларуси. На этой встрече коллеги двух стран как раз и решили обменяться накопленным опытом.
Во время дискуссии не только делились опытом, но и обсуждали актуальные проблемы. Например, как расширить доступ к архивам двух стран, на каких носителях лучше держать оцифрованную информацию, как надежно защитить её от взлома. Ведь, с одной стороны, технологии идут вперед. С другой, в мире пока еще не найден способ хранения электронных документов более 20 лет.

03.10.2018 16:52 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .