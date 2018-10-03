



В Великом Новгороде архивисты России и Белорусии обсудили насущные проблемы своей деятельности Елена Пилосова



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Архивисты России и Беларуси собрались в Великом Новгороде, чтобы обсудить вопросы совместной профессиональной деятельности. Их сотрудничество длится уже много лет, но на этот раз предметом для разговора стала оцифровка архивных документов.

Тема оцифровки архивных документов в настоящее время, действительно актуальна. И не только для России, но и Беларуси. Ведь только в Новгородской области хранится более двух с половиной миллионов документов, начиная с 15 века. И здесь нашим архивистам есть, чем поделиться с коллегами.

В Новгородской области хорошая школа архивистов, да и сам край – уникальный источник древней истории. Поэтому совместную встречу, по словам руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова и решили провести у нас. Тем для обсуждения немало. Ведь, в целом, перед российскими архивистами сейчас поставлено несколько основных задач: перевести в цифру сначала описи дел, а, затем, приступить к созданию виртуального читального зала, где не только профессиональное сообщество, но и любители истории смогут познакомиться с документами.

Виртуальный читальный зал может появиться только через два-три года. Но российские архивисты уже оцифровали немало документов. В первую очередь по Великой Отечественной войне. Такую работу ведут сейчас и специалисты Беларуси. На этой встрече коллеги двух стран как раз и решили обменяться накопленным опытом.

Во время дискуссии не только делились опытом, но и обсуждали актуальные проблемы. Например, как расширить доступ к архивам двух стран, на каких носителях лучше держать оцифрованную информацию, как надежно защитить её от взлома. Ведь, с одной стороны, технологии идут вперед. С другой, в мире пока еще не найден способ хранения электронных документов более 20 лет.



