



Министр МЧС Евгений Зиничев на селекторном совещании подвел итоги Всероссийской тренировки по гражданской обороне



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В России подвели итоги масштабной тренировки по гражданской обороне. За три дня в ней приняли участие более трех миллионов человек и все субъекты федерации. В Новгородской области условные ЧС ликвидировали более трех тысяч человек: медики, полицейские, связисты и, конечно, спасатели. Они проверяли систему оповещения, боролись с условными разливом аммиака и взрывом на газопроводе. О результатах тренировки сегодня по видеосвязи рассказал министру МЧС Евгению Зиничеву новгородский губернатор Андрей Никитин.

Министр МЧС Евгений Зиничев поблагодарил Андрея Никитина за активное участие в тренировке. В свою очередь губернатор, уже после селектора, высоко оценил работу всех структур, причем, не только во время учений, но и при реальной ликвидации чрезвычайных ситуаций. Несколько человек удостоились медалей «85 лет гражданской обороны» и благодарственных адресов. В том числе и спасатели, которые помогли жительнице деревни Татино получить медицинскую помощь. Напомним, специалисты поисково-спасательного отряда вместе с медиками прошли по лесу несколько километров, прежде чем им удалось добраться до пострадавшей. Затем с помощью самодельного устройства по рельсам они довезли больную до машины скорой помощи.



