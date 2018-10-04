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В Великом Новгороде проходит конференция «Гуманизация: уголовная политика, законодательство, правоприменение»
Юрий Левиков
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«Гуманизация: уголовная политика, законодательство, правоприменение» - так называется конференция, начавшая сегодня работу в Великом Новгороде. Опыт публичного обсуждения вопросов права ведет свою историю с 2011 года, и даже более того: последние 2 года этот форум имеет статус всероссийского.
2 года назад на конференции обсуждали наиболее сложные уголовные дела, в 2017-ом говорили о суде присяжных, теперь – речь о гуманизации уголовного права. Вектор в этом направлении задается федеральной властью и, если вспоминать историю и сравнивать нормы права на протяжении последних столетий, то сейчас, разумеется, они уже заметно гуманнее тех, что были прежде.
Статистика обнадеживает: за последние 10 лет число содержащихся в изоляции от общества россиян сократилось на треть, сейчас их около 600 тысяч человек. Но меры по дальнейшей гуманизации законодательства предпринимаются и дальше: расширены основания для освобождения от уголовной ответственности, применяются альтернативные виды наказания, а на днях Президент Владимир Путин инициировал поправки в статью, по которой возбуждаются сотни уголовных дел, в том числе за экстремизм в интернете.
В числе выступающих на конференции – 2 доктора юридических наук, 6 кандидатов наук. Один из знатоков права, сенатор Сергей Фабричный, вторит большинству гостей: гуманизация законодательства налицо. И уже есть новые предложения, к примеру, отказ от клеток для подсудимых в залах судебных заседаний.
Многие из выступающих во время открытия конференции говорили о том, что стране нужна единая концепция по гуманизации уголовного законодательства. Далее эту тематику наверняка подхватят во время работы по секциям.

04.10.2018 18:02 











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