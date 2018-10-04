



Губернатор Андрей Никитин дал большую пресс-конференцию Олеся Иванова



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За час десять, а именно столько продолжалось общение губернатора с журналистами, успели обсудить если не все, то многое. В том числе новую городскую думу, с депутатами Андрей Никитин пообщался буквально за пару часов до пресс-конференции, ситуацию с ЖК «Европа», проблемами дольщиков уже занимаются компетентные органы, и даже рейтинги политологов. К ним, как выяснилось, Никитин относится спокойно, куда важнее проблемы численности населения, бедности и 85 место по смертности. Потому не удивительно, что вопрос качественной медицины, один из самых важных.

Еще одна немаловажная тема – транспорт. Полномочия по нему вернут муниципалитетам с 2020 года, что же касается обновления автопарка в городе, а новгородцы регулярно жалуются, что проезд подорожал, но автобусы как текли и разваливались, так текут и разваливаются, то здесь, видимо, придется подключать коллег из федерального центра. Дело в том, что компенсация перевозчикам из бюджета области, согласно изменениям в законодательстве, выросла, а ответственность самих перевозчиков нет.

В числе хороших новостей – собственный аэропорт, федеральный бюджет готов выделить 7, 5 миллиардов, но, чтобы воздушная гавань появилась, и самим потрудиться придется. Найти деньги на проектирование и частного инвестора для строительства терминала. В общей сложности – это полтора миллиарда.

Был вопрос и про газификацию области. Эту проблему Андрей Никитин назвал решаемой, но в перспективе, да и то не для всех районов. К примеру, в Хвойную и Пестово тянуть газопровод – это миллиарды рублей, проект попросту не рентабелен. Куда важнее, по мнению губернатора, решить вопрос с качеством воды. Для этого как раз и запускается станция третьего подъема в Великом Новгороде, на следующий год запланировано строительство очистных в Новгородском районе и Малой Вишере.



