



Губернатор Андрей Никитин встретился с депутатами недавно избранной думы Великого Новгорода Анжелика Королева



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Городская дума 6-го созыва получила от губернатора поздравления с избранием, напутствия, советы по работе, а также Андрей Никитин интересовался идеями, предложениями и мыслями депутатов на тему развития областного центра.

Идеи и предложения не сказать, чтобы били фонтаном. Поделиться мыслями решились семеро депутатов. По большей части, всё как всегда, упиралось в финансы. Депутат Маяцкий, к примеру, говорил, что надо вернуть единовременную компенсацию врачам первичного звена, организовать центр врачей общей практики в Западном микрорайоне, завершить реконструкцию театра «Малый», изыскать средства на программу ремонта образовательных учреждений. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Алексей Афанасьев просил помочь городской администрации заменить коммерческие кредиты бюджетными. Депутат Богомолов предлагал тратить деньги дорожного фонда не только на ремонт, но и на строительство дорог.

О том, где брать дополнительные финансы, похоже, задумывался только один депутат - председатель фракции «Яблоко». Анна Черепанова озвучила мысль о Федеральной программе археологических исследований Великого Новгорода, из-за дороговизны которых вряд ли возможна реновация Торговой стороны. А еще предложила очередной пересмотр межбюджетных отношений в пользу хотя бы таких депрессивных регионов, как наш.

Идеями, между тем, делился и сам губернатор: о важности долгосрочного планирования и ответственности, о перспективах. У Новгорода, на его взгляд, как минимум три долгосрочные точки роста: Город-университет, Город-центр высокотехнологичных производств, и Город-музей. У нас, как известно, нет ни нефти, ни газа, зато есть история, которая нужна всем.

На первой встрече депутаты 6-го созыва и губернатор успели обсудить также агломерацию с Новгородским районом, отток молодежи, неработающие законы – о безнадзорных животных и тишине, согласие в думе, и нужность таких вот встреч. Идею об их регулярности Андрей Никитин поддержал и дополнил. На следующей может присутствовать новый мэр и специалисты, как городских комитетов, так и региональных министерств.



