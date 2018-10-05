



На седьмом километер автодороги Шимск – Невель автомобиль «Датсун» столкнулся с лосем



Фото Трагедией закончилось ДТП, которое произошло сегодня на седьмом километер автодороги Шимск – Невель. Автомобиль «Датсун» столкнулся с лосем, который внезапно выскочил на проезжую часть. От удара машину отбросило в противоположный кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, погибло и животное. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.



