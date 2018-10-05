



В Правительстве региона обсудили итоги работы по реализации проектов Национальной технологической инициативы



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17 октября исполнится ровно год, как Новгородская область стала пилотным регионом для внедрения проектов Национальной технологической инициативы. Итоги работы по их реализации обсудили в Правительстве региона. Всего у нас было запущено 32 проекта. Девять из них завершены. Они касаются сферы здравоохранения, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Реализация 23 проектов продолжается, запланировано еще два. Один из них касается дистанционного обучения английскому языку учащихся, педагогов, представителей власти и предпринимателей.

Второй проект нацелен на обучение школьников программированию с самого раннего возраста. Для участия в первом этапе отберут не менее пятисот ребят, а также 30 учителей.



