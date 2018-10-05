



В Великом Новгороде в торжественной обстановке отметили вековой юбилей Уголовного розыска России Ирина Демендеева



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5 октября 1918 года появились специальные подразделения «для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Сегодня, как и сто лет назад, уголовный розыск играет ключевую роль в борьбе с преступностью.

Их служба и опасна, и трудна. А видна она в первую очередь для тех, кто стал жертвами преступников. Только за этот год сотрудники уголовного розыска раскрыли несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений, в их числе кражи, мошенничества и убийства.

Сегодня в Новгородской области несут службу чуть более 300 сыщиков. Лучшие из них ежегодно принимают участие в конкурсе на премию начальника сыскной полиции российской империи Аркадия Францевича Кошко. В этом году победителем стал пестовский оперуполномоченный уголовного розыска Василий Агафонов. За этот год на его счету 17 раскрытых преступлений.

Конечно же, сегодня на торжестве присутствовали не все сыщики. Большинство из них, как обычно, на службе – продолжают охранять покой и порядок.



