



В Великом Новгороде, как и по всей стране, отмечают День учителя Аэлита Тошкина



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В Великом Новгороде представителей самой мирной профессии поздравляли и чествовали на сцене культурного центра «Диалог». Лучшим из них вручили дипломы победителей федеральных и областных конкурсов.

В зале «Диалога» лучшие из лучших. Среди них - победители федерального и областного этапов конкурса «Учитель года-2018».

О высоком профессионализме новгородских педагогов говорит тот факт, что в этом году из 20 Президентских грантов 16 достались нашим, а в числе 38 лучших учителей России - 4 новгородских. Первое место в федеральном этапе конкурса на получение денежного поощрения досталось учителю русского языка и литературы гимназии «Гармония» Ирине Александровой.

Сегодня на ниве образования в областном центре трудится больше 3 тысяч педагогов. За последние годы в городские школы и гимназии пришло 400 молодых учителей.

Теплые слова, аплодисменты, цветы - все это с благодарностью принимали сегодня виновники торжества. Ведь многие из них до сих пор помнят, как сами 5 октября несли в школы цветы, чтобы поздравить с праздником любимых педагогов.



