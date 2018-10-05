|
|
|
О КАНАЛАХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НОВОСТИ
|
|
|
|
|В Великом Новгороде, как и по всей стране, отмечают День учителя
|Аэлита Тошкина
В Великом Новгороде представителей самой мирной профессии поздравляли и чествовали на сцене культурного центра «Диалог». Лучшим из них вручили дипломы победителей федеральных и областных конкурсов.
В зале «Диалога» лучшие из лучших. Среди них - победители федерального и областного этапов конкурса «Учитель года-2018».
О высоком профессионализме новгородских педагогов говорит тот факт, что в этом году из 20 Президентских грантов 16 достались нашим, а в числе 38 лучших учителей России - 4 новгородских. Первое место в федеральном этапе конкурса на получение денежного поощрения досталось учителю русского языка и литературы гимназии «Гармония» Ирине Александровой.
Сегодня на ниве образования в областном центре трудится больше 3 тысяч педагогов. За последние годы в городские школы и гимназии пришло 400 молодых учителей.
Теплые слова, аплодисменты, цветы - все это с благодарностью принимали сегодня виновники торжества. Ведь многие из них до сих пор помнят, как сами 5 октября несли в школы цветы, чтобы поздравить с праздником любимых педагогов.
|05.10.2018 18:44
|
|