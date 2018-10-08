



В Великом Новгороде прошел ежегодный автомобильный фестиваль «Autosation – 2018» Елена Пилосова



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Сильнейший ливень не остудил пыл энтузиастов и многочисленных новгородских зрителей, которые пришли посмотреть на участников 5го ежегодного автомобильного фестиваля «Autosation – 2018». Пешеходная зона на площади Победы-Софийская превратилась в своего рода подиум для самых модных автомобилей. Владельцы своих ласточек не пожалели ни денег, ни времени на то, чтобы эффектно выглядеть на дороге.

Для жителя Московской области Сергея Лещова постоянное усовершенствование своего авто стало главным хобби. Чтобы пообщаться с такими же увлеченными автолюбителями на автошоу в Великом Новгороде, он преодолел 600 километров.

Автовыставка не могла не поднять настроение. Зрители с удовольствием фотографировались на фоне необычной и яркой автомобильной аэрографии.

Ну, а сами соревнования новгородцы могли посмотреть на картодроме в Юрьево. Рев двигателей, визг тормозов, занос машин на огромной скорости. Все это сопровождало традиционный автомобильный фестиваль «Autosation». Фестиваль проходил два дня, но основным его этапом как раз и стали гонки автомобилей по управляемому заносу.

Дикий рев двигателя, скрежет тормозов. На бешеной скорости автомобили обходят поворот, пытаясь обогнать друг друга. И это еще не соревнования, а только знакомство пилотов с трассой. Петербуржец Иван Вахрушев после пробного заезда уже меняет резину на своём авто. Это обычное дело, говорят пилоты. Никакого разочарования.

Иван Вахрушев в соревнованиях по управляемому заносу автомобилей – пока дебютант. Занимается всего полтора года, превратив нисан представительского класса в настоящий спортивный автомобиль. На самом деле, фестиваль, который проходит ежегодно в Великом Новгороде, это не просто демонстрация красивых авто, аэрографии, звука. В первую очередь, это состязания технической смекалки энтузиастов, которые раз от раза совершенствуют возможности своих любимцев, а затем демонстрируют их, дрифтуя на трассе.

Матвей Вахрушев смог превратить в спортивный авто даже шестую модель «Жигулей», поменяв родной двигатель на более мощный от «Ниссана Сильвии». Теперь под капотом – 240 лошадей, которые здорово выручают хозяина на трассе.

Но оснастить машину – это только одно дело. Для участия в соревнованиях требуется еще и профессиональная подготовка водителей. Ведь главная задача фестиваля, как объясняют его организаторы, убрать дрифт с городских улиц и сделать его на специально подготовленных площадках, где ребята могут выплеснуть пар, не пугая, при этом прохожих и не создавая аварийных ситуаций.

По настоящему понять участников соревнований можно только когда сядешь за руль вот такого учебного автомобиля, когда ты понимаешь на трассе как ты управляешь машиной и то, что она тебя слушается.

Понятно, что к соревнованиям по контролируемому заносу допускают только подготовленных пилотов. В первый день состязаний отбирают лучших участников и формируют из них парные заезды, в результате которых определяют победителя.

В этом году состязания собрали более 35 участников из разных городов. Победителей ждали не только кубки, но и призы от спонсоров мероприятия. Но самой главной наградой для всех пилотов стало удовольствие, которое они получили от соревнований.





