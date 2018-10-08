



В Правительстве Новгородской области прошло заседание Совета по улучшению инвестиционного климата



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Один из ведущих Университетов России, новые места отдыха и качественная продукция на экспорт - эти и другие предложения по улучшению жизни в Новгородской области обсудили в Правительстве региона. На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата представители бизнеса и власти обсудили проект Стратегии социально-экономического развития области до 2025 года. Она станет ключевым документом, который определит жизнь региона на ближайшие несколько лет. В планах - в разы увеличить объемы промышленного производства, вывести на качественно новый уровень туристическую сферу и создать в НовГУ базу для лучших специалистов России.

Работа по развитию системы образования, промышленного комплекса, туризма и отремонтированные дороги позволят привлечь в регион новые инвестиции, уверены участники совещания. Кроме того, инвестор при работе со стратегическим проектом, вправе выбрать вариант получения региональных налоговых льгот. С 2016 года 10 инвестиционных проектов, реализуемых в Новгородской области, такие льготы получили. Представители бизнеса увидят хорошую площадку для развития и захотят работать в нашей области.



