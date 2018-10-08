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Фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Хвойной во время ремонта моста
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Фугасную авиабомбу весом в одну тонну обнаружили в Хвойнинском районе во время строительных работ. Для Новгородской области подобные находки не в новинку – даже спустя 70 лет после войны. Но такой снаряд попался впервые. Эта немецкая авиабомба оказалась весьма необычной формы: с удлиненным корпусом. Скорее всего, она была предназначена для лучшего проникновения в землю и соответственно, для большей площади поражения. Производили такие бомбы специально для подрыва насыпей железнодорожных путей и мостов. Неудивительно, что снаряд нашли во время реконструкции гидротехнических сооружений. Залег он как раз в нескольких десятках метров от железнодорожного моста, который во время Великой Отечественной войны играл важную стратегическую роль. Через этот мост осуществлялось сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой. Для ликвидации авиабомбы в Хвойнинский район прибыли саперы Новгородской аварийно-спасательной службы и Петербургского Невского спасательного центра.
Уничтожение авиабомбы прошло в штатном режиме. Пострадавших не было. Добавим, что ликвидировали снаряд в специально отведенном месте из-за угрозы повреждения моста и железнодорожных путей, которые используются и в наши дни.
08.10.2018 17:45 











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