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В Волоте переселенцы из аварийного жилья теперь страдают уже в новом доме
Ирина Демендеева
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Два года жители поселка Волот пытаются заставить застройщика устранить нарушения в новом доме, построенном по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. 16 семей вынуждены жить в сырости и с неработающей канализацией.
Терпению волотовских переселенцев из ветхого и аварийного жилья можно только позавидовать. Сначала они несколько лет ждали переезда, а затем два года мучились в новом жилье. Мучились потому, что состояние дома, сданного в эксплуатацию в декабре 2016 года, с самого начала вызывало серьезные опасения. И, как выяснилось, вполне обоснованные.
Трещины в потолке, текущая кровля и разваливающийся дымоход, - все трудности переселенцы переносили стойко, но когда из ванных и туалетов начали выливаться фекалии, возмутились. Сколько еще ждать устранения нарушений?
Претензии к новому жилью, на которое, кстати, было потрачено почти 23 миллиона рублей, сейчас есть не только у жителей, но и у чиновников. Одни нарушения были выявлены еще до сдачи дома в эксплуатацию, другие - позже. Но в любом случае, деньги застройщику отданы, а вот выполнять свои гарантийные обязательства он не торопится.
В день нашего визита в Волот, коммунальные службы активно пытались устранить аварию. И им это удалось. Но жители уверены, что кардинально это проблему не решит. К канализационной системе этого дома вообще много вопросов: септик, конечно, откачивают раз в месяц, но часть сточных вод скапливаются в котловане под домом. Отсюда ужасный запах, влажность, комары, а порой и лягушки в подъезде. Застройщик попытался исправить ситуацию, бросив трубу от подвала дома в канаву. Теперь канализационные воды попадают в ближайший водоем. Что, впрочем, не избавляет людей от всех этих проблем.
Последняя авария положила конец терпению переселенцев. Они готовят обращение в прокуратуру. Обещаниям волотовских властей разобраться со всеми проблемами они больше не верят.

09.10.2018 17:29 











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