



Как извлечь из музыки электроэнергию наглядно показали учителям музыкальных школ во время мастер-класса в Новгородском Кванториуме



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Как извлечь из музыки электроэнергию, сегодня наглядно показали учителям музыкальных школ области во время очередного мастер-класса в Новгородском Кванториуме. На создание этой системы, которая пока так и не получила названия, у воспитанников технопарка ушел всего один месяц. В августе они представили изобретение на международном конкурсе детских инженерных команд. На нем из 47-ми мест новгородцы заняли тринадцатое.

Внимание гостей привлекли также 3D принтер, фрезерные станки с числовым программным управлением, лазерное оборудование. Педагоги обещали поделиться впечатлениями с учениками, тем более, что сейчас в технопарке продолжается набор на обучение. До нового года руководство Кванториума планирует принять еще около 150-ти детей. Подать заявку можно как лично, так и с помощью официального сайта Кванториума или группы технопарка в социальной сети «Вконтакте».



