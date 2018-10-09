



В микрорайоне Волховский скоро заработает новая блок-модульная котельная Юрий Левиков



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В микрорайон Волховский доставили последние модули для монтажа котельной. Строительство ведут специалисты из Санкт-Петербурга. Новая блок-модульная котельная должна прийти на смену старой, 1956 года постройки.

Старенькая котельная пока работает, и пусть срок эксплуатации котлов недавно продлили до сентября 2021 года, оборудование с полувековой историей уже морально устарело. Проблему решают кардинально: неподалеку подготовили новый фундамент и заказали в Санкт-Петербурге начинку для новой котельной.

Новая котельная – это 5 модулей, два из них уже установили, внутри – насосы, теплообменники и резервуар для запаса воды. 3 оставшихся части сегодня доставили из Санкт-Петербурга на платформах грузовиков, в каждой секции по одному котлу.

Монтаж модулей планируют закончить за день, но дальше, до конца октября, подрядчики предполагают соединять и сваривать трубы. В это же время к новому объекту подводят коммуникации. Переключение со старой котельной на новую предполагают провести максимально незаметно для потребителей.

В Кречевицы модули новой котельной подвезут в конце этой недели, потом, как и здесь, - установка, пуско-наладочные работы, запуск. В общей сложности, новые котельные в двух микрорайонах, работающие, к слову, в автоматическом режиме, будут подавать тепло и горячую воду в 2 школы, 2 детских сада и 40 многоквартирных домов, где живут 5 тысяч горожан. Это продолжение программы модернизации. В минувшем году теплоэнергетики переоснастили 9 котельных, сейчас две, в планах на следующие 2 года – капитально усовершенствовать еще 10 профильных объектов.



