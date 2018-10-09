Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В микрорайоне Волховский скоро заработает новая блок-модульная котельная
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
В микрорайон Волховский доставили последние модули для монтажа котельной. Строительство ведут специалисты из Санкт-Петербурга. Новая блок-модульная котельная должна прийти на смену старой, 1956 года постройки.
Старенькая котельная пока работает, и пусть срок эксплуатации котлов недавно продлили до сентября 2021 года, оборудование с полувековой историей уже морально устарело. Проблему решают кардинально: неподалеку подготовили новый фундамент и заказали в Санкт-Петербурге начинку для новой котельной.
Новая котельная – это 5 модулей, два из них уже установили, внутри – насосы, теплообменники и резервуар для запаса воды. 3 оставшихся части сегодня доставили из Санкт-Петербурга на платформах грузовиков, в каждой секции по одному котлу.
Монтаж модулей планируют закончить за день, но дальше, до конца октября, подрядчики предполагают соединять и сваривать трубы. В это же время к новому объекту подводят коммуникации. Переключение со старой котельной на новую предполагают провести максимально незаметно для потребителей.
В Кречевицы модули новой котельной подвезут в конце этой недели, потом, как и здесь, - установка, пуско-наладочные работы, запуск. В общей сложности, новые котельные в двух микрорайонах, работающие, к слову, в автоматическом режиме, будут подавать тепло и горячую воду в 2 школы, 2 детских сада и 40 многоквартирных домов, где живут 5 тысяч горожан. Это продолжение программы модернизации. В минувшем году теплоэнергетики переоснастили 9 котельных, сейчас две, в планах на следующие 2 года – капитально усовершенствовать еще 10 профильных объектов.

09.10.2018 17:53 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .