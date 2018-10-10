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У собственников жилых помещений появилась возможность отслеживать платежи по капитальному ремонту домов в своем личном кабинете
Елена Пилосова
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Не секрет, что у жителей области довольно часто возникают вопросы по капитальному ремонту домов. Чтобы получить на них ответы теперь не обязательно посещать офис регионального фонда. Всю информацию можно отследить онлайн через личный кабинет. Для начала, конечно, необходимо зарегистрироваться на сайте. Чтобы исключить доступ к чужому лицевому счету, каждую заявку проверяют вручную, так что процедура регистрации иногда длится до двух дней, предупреждают специалисты Фонда. Но, получив пароль можно уже спокойно пользоваться личным кабинетом.
В личном кабинете каждый собственник квартиры также увидит свои взносы по капремонту – по каждому году, месяцу; задолженность, если она есть. А в ближайшее время в интерактивном сервисе появятся и дополнительные опции.
Только за первые дни работы личным кабинетом воспользовались 70 человек. В течение месяца сервис будет действовать в тестовом режиме. Сейчас специалисты фонда проверяют достоверность отображаемой информации, загружают новую. Так что если новгородцы обнаружили ошибку, то могут сообщить о ней по электронной почте, указав свой адрес и номер лицевого счета.
10.10.2018 16:59 











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