



В Великом Новгороде прошел рейд по проверке соблюдения правил перевозки пассажиров Юрий Левиков



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Рейд провели сотрудники областного министерства транспорта и дорожного хозяйства вместе с ГИБДД и Госавтодорнадзором. И это лишь начало наведения порядка в отрасли. Главная же задача – борьба с нелегальными перевозчиками.

После того, как пассажиры вышли из автобуса, в салон заходят проверяющие. На приехавшей из Парфина в Великий Новгород машине уже сменили номер маршрута, дальше автобус отправится в Санкт-Петербург, и уже с другим водителем. В отличие от нелегальных перевозчиков здесь всё прозрачно, инспектор ГИБДД снимает показания тахометра и видит, что режим труда и отдыха соблюдается.

Тем временем сотрудники Госавтодорнадзора осматривают автобус и разбираются с документацией. Пакет необходимых для пассажирских перевозок бумаг большой, но водитель относится с пониманием. Да и подобные проверки в порядке вещей, иногда останавливают на вокзале, в другой раз – уже на линии.

В этот раз у водителя не оказалось карты маршрута, за это полагается штраф 5 тысяч рублей. Но этот недостаток устраним, бывают гораздо более серьезные нарушения.

Подобные рейды коснутся не только междугородных рейсов. Жители области всё чаще жалуются на техническую неисправность транспорта, а горожане на несоблюдение расписания в Великом Новгороде. И это тоже проверят. Более того, чтобы поймать, как говорится, «за руку» нелегальных перевозчиков, работу будут вести непосредственно на дорогах области.

У каждой службы своё направление, но сообща и работа лучше идет. Тут же, возле вокзала, инспектор ГИБДД остановил для проверки машину такси, и сразу к водителю появилось немало вопросов.





