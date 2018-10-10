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В Новгородской области начал работу первый поезд здоровья
Олеся Иванова
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Он не заменит ФАПы, но должен стать хорошим подспорьем для медиков в отдаленных районах. Передвижной комплекс – абсолютно новая разработка. Машина представляет из себя диагностический комплекс на колесах, где прием ведут не только врачи-терапевты, но и узкие специалисты. Инициатором нововведения стал губернатор Андрей Никитин, а первыми пациентами - жители деревни Савино.
Уникальность в том, что здесь есть автономная вода и канализация, хватает на 12 часов, то есть на полноценный рабочий день.
Неважно себя чувствуете – тогда мы едем к вам. Передвижной комплекс – новый российский проект, все что снаружи и внутри, за исключением аппаратов УЗИ, отечественного производства. Это такая поликлиника на колесах, объясняют производители, есть даже своя регистратура, стоимость чудо-машины – 40 миллионов рублей.
Новый комплекс рассчитан на прием терапевта, гинеколога, уролога и врача УЗИ. Для жителей, а в ближайший месяц автопоезд будет работать в Савино, визит к врачу абсолютно бесплатный, все расходы на себя возьмет фонд ОМС. Причем, как выяснилось, жителям того же Савино, а они приписаны к поликлинике в Трубичино, передвижной медпункт сэкономит не только время, но и деньги.
Впрочем, главное, считают медики, не бросать пациентов, и обещают, при выявлении серьезных заболеваний человека будут направлять на дальнейшее исследование или лечение уже в стационар. Есть свои плюсы и для регионального здравоохранения.
Чтобы охватить все районы, нужно минимум 10-15 таких авто, в следующем году производитель в рамках государственно-частного партнерства обещает еще 5-6. При этом хотят разнообразить врачей (добавить лора и офтальмолога), сделать специализированную передвижную поликлинику для детей и дооборудовать комплекс для приема инвалидов. Но о полной замене стационаров речи не идет, подчеркивает губернатор.
После диагностики жителей Савино передвижной пункт, скорее всего, будет работать в Трубичино и Ермолино, с инициативой уже выступили местные власти. Кроме приема врачей обещают и помочь с подвозом пациентов.

10.10.2018 17:14 











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