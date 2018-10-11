



В Великом Новгороде презентовали новые цифровые проекты



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В Великом Новгороде презентовали новые цифровые проекты. Это разработки компании «Мегафон» в рамках Соглашения с Правительством области. Сотовый оператор разработал для нашего региона несколько ресурсов, заметно упрощающих работу медиков, специалистов коммунальной сферы и туризма.

Первой ласточкой стало оборудование для здравоохранения, которое позволяет проводить консультации по видеосвязи с врачами областного и федеральных центров. Телесвязь помогает врачам установить точный диагноз, получить по ресурсу электронную карту пациента и подкорректировать лечение. Второй важный ресурс - цифровое ЖКХ.

Разработала компания и цифрового помощника для сферы туризма. Он помогает чиновникам изучить популярные маршруты гостей, наиболее посещаемые кафе и рестораны, и посчитать число посетителей Великого Новгорода. Проект помогает улучшить работу специалистов, разработать новые интересные маршруты и обратить внимание на сервис. Новые разработки, уверен губернатор Андрей Никитин принесут региону пользу.

В планах совместной работы сотовой компании и Правительства области – разработка новых проектов для других сфер жизни области. Добавим, все ресурсы заработали в нашей области первыми в стране.



